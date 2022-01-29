Курганские власти опровергли информацию о том, что 10 детей погибли от COVID-19

Власти Курганской области опровергли информацию о 10 умерших от коронавируса детях. Такие сведения распространило 28 января издание «Область 45». Агентство «Новый День» также опубликовало эти данные.

«Информация о смерти в Курганской области 10 детей от коронавируса, распространяемая в СМИ и социальных сетях со ссылкой на информационно-деловой портал «Область45», не соответствует действительности. По данным департамента здравоохранения Курганской области, за весь период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 3 ребёнка», – говорится в заявлении властей в официальном телеграм-канале в субботу, 29 января 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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