Союз архитекторов Кургана: реконструкция площади без экспертизы незаконна

Курганское отделение Союза архитекторов отреагировало на эскиз реконструкции центральной площади города. Свое мнение о проекте профсообщество выразило в письмах на имя губернатора Вадима Шумкова и главы Кургана Елены Ситниковой.

Как сообщила общественница Оксана Ковалева, архитекторы отрицательно отнеслись к идее «нового урбанизма» на площади Кургана. На своей странице в соцсетях Ковалева привела цитаты из писем.

«Отмечаем, что площадь – это ключевой элемент структуры города, планировочное и художественное решение которой отражает мироощущение и характер исторической эпохи, в которую создавался этот объект. Площадь Кургана создана в традиции, соответствующей «Сталинскому» периоду в архитектуре, т.е. была спроектирована, утверждена и начато строительство ещё до «борьбы с архитектурными излишествами» периода руководства страной Н.Хрущёва, когда реализация подобных проектов в СССР, а тем более в провинциальных городах, уже не представлялась возможной», – пишут аритекторы и добавляют, что в то время Кургану сильно «повезло» и именно эта площадь на долгие годы стала значимым и ценным местом для всех поколений курганцев, символом нашего города.

«Градостроительный ансамбль Центральной площади города Кургана заслуженно является Объектом культурного наследия регионального значения. Данный объект охраняется федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В статье 3 Закона сформулировано понятие ансамбля и указано, что охраняются не только здания, но и фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые отнесены к градостроительным ансамблям. Таким образом, проведение заявленных в новом проекте работ, без положительного заключения историко-культурной экспертизы, является незаконным», – сообщается в письме.

Ковалева также сообщила, что ориентировочно на 10 февраля намечен Градостроительный совет по решению данного вопроса. В администрации Кургана «Новому Дню» не смогли оперативно назвать точную дату проведения градсовета.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»