Власти предлагают на главной площади Кургана сделать газоны и дорожку из плитки (ЭСКИЗ)

Власти Кургана показали, какой может стать главная площадь после реновации. Мэрия опубликовала проект изменений на своём сайте. На нём перед памятником Ленину появляется пешеходная дорожка, вымощенная плиткой с подсветкой, а также клумбы, внутри которых размещены фонари. Эти клумбы также появятся на месте существующей сейчас парковки (расположена справа и слева от памятника Ленину). Кроме того, на площади хотят установить несколько новых лавочек. Памятник Ленину останется на своём месте.

Как уточнили в мэрии, эскизный проект они сделали на основе поступивших от горожан предложений и комментариев профсообщества. Как выяснилось, основная часть из поступивших предложной от жителей Кургана – оставить на главной площади города всё, как есть. Эти пожелания и учли авторы эскиза.

«Изменения не касаются исторически сложившихся объёмно-планировочных решений площади и ранее размещённых на ней объектов монументального искусства и направлены улучшение существующего пространства», – говорится в сообщении мэрии.

Ранее чиновники говорили, что реновацию площади обсудят 30 января 2022 года на заседании художественного совета с горожанами и общественниками. Теперь же на сайте мэрии сообщается, что предложений и замечаний по дизайн-проекту ждут от жителей города в течение месяца – до 20 февраля 2022 года по адресу: город Курган, ул. Пушкина, д. 83/1, либо на адрес электронной почты dasizo@kurgan-city.ru.

Зелёными квадратами отмечены будущие газоны. Светло-коричневой полосой - дорожка из плитки с подсветкой

Курган, Наталья Ефремова

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