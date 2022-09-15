Предприниматель из Кургана поставит новые лавки и вазоны на центральную площадь столицы Зауралья

Новые бетонные лавки на центральную площадь Кургана поставит ИП Олецкая Алёна из Кургана. Об этом сообщается в документах госзакупок. Г-жа Олецкая была единственным участником обоих аукционов на покупку бетонных конструкций. В результате предприниматель предложила наибольшую цену и получила оба контракта. Общая сумма контрактов – порядка 13 млн рублей.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что на площади Ленина установят квадратные цветники и вазоны «кубэ» со скамейками. Их должны поставить в течение октября 2022 года.

Замдиректора департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Сергей Герасименко сообщал, что на центральной площади поставят три круга скамеек из ультрабетона. А деревья в вазонах «кубэ» будут выносить только в тёплое время года, убирая на зиму. «Три круга хотим поставить из этих же скамеек между администрацией Кургана и ёлочками, где граждане могли бы отдыхать. Кроме этого ещё будут изготовлены бетонные кадки из ультрабетона, в которые будут высаживаться деревья: туи или другие декоративные деревья. На зиму их будут убирать», – говорил г-н Герасименко.

В начале года мэрия Кургана презентовала жителям дизайн-проект реновации площади, который шокировал жителей. Он был выполнен непрофессионально, сложно было понять задумку авторов. Мэрия оказалась комментировать этот проект.

Курган, Наталья Ефремова

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