Власти Кургана все-таки начали реконструкцию центральной площади

В Кургане начались работы по ремонту центральной площади города. В настоящее время уже отыгран контракт на ремонт площади с устройством освещения на 82 млн рублей. Реновацией площади займется МУП «СДП», – сообщил заместитель директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко.

«В контракт ходит ремонт самой площади, замена опор освещения от улицы Половинской до улицы Томина, включая площадь. Устройство тротуара от улицы Красина до улицы Томина. В плиточном покрытии устройство тротуара по улице Гоголя от улицы Володарского до Ленина с заменой бортовых камней и устройством гранитного бортового камня», – сказал Герасименко.

Он также добавил, что по программе комфортная городская среда мэрия планирует установить за памятником Ленина вокруг елей «приствольные квадраты» из скамеек, сделанных из полированного ультрабетона.

«Плюс три круга хотим поставить из этих же скамеек между администрацией Кургана и елочками, где граждане могли бы отдыхать. Кроме этого еще будут изготовлены бетонные кадки из ультрабетона, в которые будут высаживаться деревья: туи или другие декоративные деревья. На зиму их будут убирать», – сообщил чиновник. Он не уточнил, какой дизайн-проект будет использован при реконструкции площади.

Напомним, в начале года городские власти объявили о том, что собираются провести реновацию площади Ленина и показали проект, который возмутил как горожан, так и профессиональное сообщество архитекторов.

Курган, Ольга Федорова

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