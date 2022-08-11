Мэр Кургана Ситникова обещала не менять центральную площадь в ходе ремонта

Глава Кургана Елена Ситникова прокомментировала ремонт на центральной площади столицы региона. В соцсетях горожане активно обсуждают этот вопрос,сомневаясь в необходимости перемен. По данным мэрии, дорожное покрытие на площади требует ремонта, именно поэтому власти занялись реконструкцией.

«Площадь им. В.И. Ленина – это исторический памятник, одно из самых любимых и значимых мест для горожан, и её исторический вид будет сохранён, – сообщила г-жа Ситникова, которую цитируют на сайте мэрии. – На площади обновят дорожное полотно, заменят бордюрные камни и уличное освещение, добавят лавочки в классическом стиле, дополнительно высадят зелёные насаждения. Все эти изменения, безусловно, пойдут площади на пользу, при этом она сохранит свой любимый жителями города облик. Напомним, администрация города инициировала опрос среди горожан, и большинство курганцев высказались за сохранение исторического облика Центральной площади».

Ранее чиновники мэрии сообщали, что деревья будут в кадках и их будут убирать на зиму. Таким образом неясно – деревья будут в кадках или их всё-таки высадят, как и анонсировала глава Кургана.

В начале года чиновники городской администрации показали эскиз благоустройства центральной площади, который шокировал горожан качеством исполнения. После этого мэрия обещала собрать мнения горожан о реконструкции площади в рамках общественных обсуждений. Итогам обсуждений в администрации так и не поделились. А в начале августа на площади внезапно без предупреждения сняли асфальт и приступили к ремонту.

Курган, Наталья Ефремова

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