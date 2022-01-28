Мэрия Кургана отменила обсуждение реновации площади на худсовете

Власти Кургана на неопределенный срок перенесли заседание художественного совета, на котором должны были рассмотреть предложения горожан по реконструкции площади им. Ленина.

Ранее чиновник заявляли, что заседание пройдет 30 января 2022 года. «Принятые в результате рассмотрения предложений решения будут учтены в дальнейшей работе по подготовке техзадания на разработку концепции благоустройства площади», – обещали в администрации.

Сегодня в пресс-службе не смогли объяснить, с чем связан перенос. «Просто перенесли. Идет осуждение предложений», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь Татьяна Прокопьева. На уточняющие вопросы она не ответила.

Напомним, сбор предложений по благоустройству центральной площади мэрия закончила в декабре 2021 года. Всего их оказалось семь. Чиновники отобразили эти предложения на эскизе и опубликовали на сайте. Проект подвергся критике со стороны курганцев в соцсетях.

Основная масса горожан вообще высказалась против каких-либо изменений центральной площади.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»