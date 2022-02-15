Жители Кургана выступили против кардинальных изменений главной площади города

Жители Курганской области оценили состояние центральной площади города на 4 балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщил ЦУР Курганской области, который провел социологическое исследование на тему «Отношение населения города Кургана к реконструкции центральной площади».



Участники фокус-группы отметили, что площадь не надо кардинально менять, но можно улучшить. Вот как реагируют горожане на главные пункты предложенного мэрией Кургана проекта реконструкции.



Парковка. Ее надо оставить, считает большинство респондентов. Более того, в праздничные дни мест для стоянки автомобилей в центре города традиционно не хватает. Как не хватает и оборудованных велодорожек. А горожане хотели бы рассмотреть вопрос их обустройства.



Озеленение. С этим, считают участники фокус-групп, проблем у площади нет. И зеленых насаждений – лип, елей – там хватает. Если кратко, то курганцы просят не путать данную территорию с парком и сохранить открытое пространство в нынешнем виде. Акцент лучше сделать на цветочных клумбах, расширить имеющиеся газоны.



Дорожное полотно. Горожане просят не менять асфальт на тротуарную плитку («зачем трогать хорошее асфальтовое покрытие и класть плитку, чтобы потом на ней ноги ломать»). Люди не против плитки или камня, но в виде вкраплений, а не в качестве основного покрытия.



Освещение. Иллюминации в сердце города хватает, так дружно решили участники фокус-групп. Несмотря на высокий уровень удовлетворенности, горожане не против рассмотреть дополнительные варианты освещения (например, подсветить ели).



Памятник Ленину. Якорный акцент площади большинство курганцев, участвовавших в исследовании, хотели бы оставить на месте. Обновить памятник или даже капитально отремонтировать – давно пора (обшить, например, парапет современной плиткой), но переносить – нет.



Социологическое исследование проводилось с 29 января по 3 февраля в формате серии фокус-групп. Все участники отметили, что такой важный вопрос широко не обсуждался. Жителям Кургана не хватило информации о деталях проекта, макетов и подробного описания каждого из предложений.



«Жители столицы Зауралья передали городским властям два ключевых пожелания: предложить несколько вариантов проектов, подготовить развернутое описание и визуальный ряд, а также обсудить предложенные варианты публично», – сообщает ЦУР.



Напомним, о планах благоустроить центральную площадь Кургана сало известно в начале декабря прошлого года. Инициативу чиновники объяснили тем, что объект был введен в эксплуатацию еще в 1967 году, и за все время существования ни разу не подвергался изменениям.

В январе 2022 года мэрия опубликовала у себя на сайте проект по реконструкции площади, который раскритиковали как горожане, так и профессиональное сообщество.

Курган, Ольга Федорова

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