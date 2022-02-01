Глава Кургана анонсировала наказание за нарушение ночной парковки

Глава Кургана Елена Ситникова вслед за губернатором Вадимом Шумковым вынуждена объяснять жителям запрет на парковку.

В мэрии повторили, что зимой припаркованные вдоль проезжих частей автомобили мешают качественной уборке снега. «Мы все хотим, чтобы улицы нашего города были чистыми и самое главное – безопасными. Поэтому мы просим поддержать эти требования и не парковать транспорт вдоль улиц и дорог», – сказала Ситникова.

Напомним, администрацией города было принято постановление, согласно которому введен запрет на парковку на 26 участках дорог. К тем, кто будет оставлять на ночь свои машины на улично-дорожной сети, будут применять меры административного воздействия, – сообщают в мэрии.

Согласно документу запрет на стоянку и остановку транспорта будет действовать с 20:00 вечера до 6:00 утра. В основном это центральные улицы, также дороги в микрорайонах Рябково и Заозерный.

Курган, Ольга Федорова

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