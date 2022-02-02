Курганские школьники уходят на дистант. Пока бессрочно

С 4 февраля в школах Курганской области вводится дистанционный формат обучения. Исключением станут сельские малокомплектные школы, где учится менее 200 детей.

Такое решение принято 2 февраля на очередном заседании регионального оперативного штаба в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Пока неясно, как долго продлится дистант – решение оперштаба еще не опубликовали, а в сообщении пресс-службы правительства нет сроков.

Теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов с пятницы также будут проходить с применением дистанционных технологий. Практика будет организована в очном формате.

«Что касается высших учебных заведений – ректоры вправе самостоятельно принимать решение по согласованию с учредителем», – отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Учреждения дополнительного образования, там, где это возможно, также будут проводить занятия в дистанционном формате. Детские сады пока будут работать в обычном режиме. Смены в загородные оздоровительные лагеря, запланированные на февраль, отменены.

Напомним, еще 28 января перевод школьников на дистант в связи с ростом заболеваемости анонсировала замгубернатора Лариса Кокорина.

Курган, Ольга Федорова

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