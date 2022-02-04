Департамент информационной и внутренней политики в Зауралье возглавил журналист Тетерин

Журналист Александр Тетерин, который с октября 2021 года исполнял обязанности директора департамента информационной и внутренней политики (ДИВП) избавился от приставки и.о. и стал директором ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области 4 февраля 2022 года.

Александр Тетерин начал сотрудничество с департаментом информационной и внутренней политики в 2021 году. До этого он работал редактором в известном местном издании «Область 45», у которого есть собственный сайт и телеканал.

И.о. директора ДИВП г-н Тетерин был назначен после ухода с должности директора ведомства Анастасии Гусаровой, которая вернулась в Екатеринбург.

Отемтим, директор ДИВП в курганском правительстве также является пресс-секретарём губернатора Вадима Шумкова (эти две должности совмещены).

Курган, Наталья Ефремова

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