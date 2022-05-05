Пресс-секретарь губернатора Шумкова ушёл в отставку

В ещё одном ведомстве правительства Курганской области меняется руководитель – с поста уходит глава департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин. Его сменит политтехнолог Тимофей Панченко. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курганской области 5 мая 2022 года.

«Друзья! Я покидаю пост директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области. Меня ждёт новый вызов – реализация важного проекта. Продолжаем работать на Курганскую область», – написал г-н Тетерин в своём личном канале. Он не уточнил, что это будет за проект.

До прихода в правительство Курганской области Александр Тетерин работал в должности главного редактора СМИ «Область 45», он телевизионный журналист, спортивный комментатор. Департамент информационной и внутренней политики он возглавил после ухода Анастасии Гусаровой, которая вернулась в Екатеринбург осенью 2021 года.

Тимофей Панченко должен был возглавить ЦУР Курганской области, однако его официального представления в качестве директора этой структуры так и не произошло.

Кадровые рокировки в департаменте информационной и внутренней политики региона произошли также в марте 2022 года. На пост замдиректора ДИВП была назначена тюменская пиарщица Александра Малыгина, которая ранее была пресс-секретарём тюменского Депздрава.

Курган, Наталья Ефремова

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