Тюменская пиарщица покинула команду Шумкова через 3 месяца после назначения

Тюменская пиарщица Александра Малыгина покидает департамент информационной и внутренней политики Курганской области спустя 3 месяца после назначения. По версии её бывшего коллеги, экс-пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина, причиной её ухода стали проблемы со здоровьем. Об этом он написал в своём телеграм-канале «Тетерин» 30 мая 2022 года. В официальных источниках информации об отставке г-жи Малыгиной нет.

По данным г-на Тетерина, исполнять обязанности заместителя начальника департамента после ухода Малыгиной будет сотрудница этого ведомства Татьяна Панкова.

Александра Малыгина до прихода в правительство Курганской области работала в должности пресс-секретаря Депздрава Тюменской области. Назначение в Курган было для неё повышением, так как она заняла пост заместителя руководителя департамента информационной и внутренней политики региона.

Ранее департамент покинул руководитель ведомства, прес-секратерь губернатора Александр Тетерин. Увольняяюсь, он сообщил, что его ждёт крупный проект, но подробности не раскрыл.

Тюмень, Курган, Наталья Ефремова

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