Экс-пиарщица курганского правительства назвала главное достоинство благоустройства Кургана – огонёчки

Экс-сотрудница департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александра Малыгина заявила, что главное в Кургане – это «огонёчки». Об этом она написала в посте телеграм-канала другого бывшего чиновника Александра Тетерина 1 июня 2022 года.

Г-жа Малыгина возвращается в Тюмень после трёх месяцев работы в областном курганском правительстве. Как объяснил г-н Тетерин, у неё возникла потребность в длительном лечении. Уезжая, пиарщица решила поделиться впечатлениями от Кургана, где, по её собственному признанию, она очень много гуляла. Она особо отметила иллюминацию на улицах областной столицы, отметив, что такая подсветка напоминает ей Москву.

Она упомянула, что удивляется, когда курганцы возмущаются пробками.

«Очень зелёный уютный город. Я очень люблю гулять и здесь есть, где это сделать. В шаговой доступности в центре города скверы, парки – Центральный парк у воды, что создаёт особую атмосферу. Думаю, что каждый курганец должен посмотреть на эти места отдыха, как приезжий – заново открыть тропу, которая ведёт к колесу обозрения, удивиться, наткнувшись на веревочный парк, в тени деревьев отыскать фигурки животных, не забыть заглянуть к пони. У меня на всё уходило по несколько часов прогулки – и то, я думаю, что не по каждой тропинке прошла. И уж точно далеко не на каждой скамейке посидела, а с каждой, между прочим, разный вид. Скамеек, где можно просто отдохнуть в Кургане реально очень много и не только в центре. Это тоже очень круто!», – пишет г-жа Малыгина.

«Но вообще самое главное – это огонёчки! Дорогие жители Кургана, вы же их замечаете? Каждый вечер, когда темнеет – в городе зажигаются огни над вашими головами – прям московская атмосфера становится», – добавляет бывшая чиновница.

Курган, Наталья Ефремова

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