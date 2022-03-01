Тюменская пиарщица перешла на работу в правительство курганского губернатора Шумкова

Бывший пресс-секретарь департамента злравоохранения Тюменской области Александра Малыгина перешла на работу в правительство Курганской области. Теперь она занимает пост заместителя директора департамента информационной и внутренней политики региона. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин в своём телеграм-канале 1 марта 2022 года.

В Тюменской области журналисты знают Александру Малыгину как профессионала, всегда готового предоставить информацию, востребованную читателями.

В правительстве Курганской области идёт обновление медиаблока. С ноября 2021 года департамент информационной и внутренней политики Курганской области возглавил бывший журналист издания «Область 45» Александр Тетерин.

Тюмень, Курган, Наталья Ефремова

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