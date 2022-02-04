В Курганской области за сутки заболело ковидом больше тысячи человек

В Курганской области побит очередной рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
За последние сутки выявлено 1 105 новых случаев COVID-19, – сообщает правительство области.
Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Юргамышском районах и муниципальных округах.
Накануне, 3 февраля, в области было зарегистрировано 804 случая заражение ковидом
Курган, Ольга Федорова
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