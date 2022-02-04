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Пятница, 4 февраля 2022, 15:52 мск

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В Курганской области за сутки заболело ковидом больше тысячи человек

В Курганской области побит очередной рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За последние сутки выявлено 1 105 новых случаев COVID-19, – сообщает правительство области.

Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Юргамышском районах и муниципальных округах.

Накануне, 3 февраля, в области было зарегистрировано 804 случая заражение ковидом

Курган, Ольга Федорова

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