Бывший замглавы Кургана Жижин нашел новую работу: он займется мусором

Бывший заместитель главы Кургана Андрей Жижин стал директором ООО «Чистый город» (региональный мусорный оператор Курганской области).

Предыдущий директор компании Владимир Пестриков скончался в декабре 2021 года на 37-м году жизни.

Андрей Жижин закончил курганский сельскохозяйственный институт и РАНХиГС. Ранее он возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Кургана, занимал должность первого заместителя Главы города Кургана. Весной 2021 года Жижин уволился из мэрии Кургана, в мае того же года он пришел в региональное правительство на должность эксперта по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора. Однако проработал там всего пару месяцев.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»