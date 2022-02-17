«Единая Россия» выберет кандидата в депутаты гордумы Кургана 19 февраля

На праймериз партии «Единая Россия» в Курганской области зарегистрировались три кандидата.

Как сообщили в региональном отделении партии, это замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец, сотрудник Центра обучения безопасности труда Денис Сурин и студентка курганского филиала РАНХиГС Ксения Ковалева.

Один из них будет представлять «Единую Россию» на довыборах в Курганскую городскую Думу по округу № 5, которые пройдут 24 апреля 2022 года. Предварительное голосование за кандидатов состоится 19 февраля.

Напомним, что место в городской думе стало вакантным после ухода депутата Романа Сергеечева – соперника Елены Ситниковой на выбрах мэра Кургана. Сергеечев сдал мандат в июле 2021 года сразу после того, как проиграл Ситниковой. Свое решение Сергеечев объяснил желанием сосредоточиться на бизнес-проектах.

Курган, Ольга Федорова

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