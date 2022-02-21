«Единая Россия» выдвинет на довыборах в гордуму Кургана очередного бюджетника

Кандидатом от «Единой России» на довыборах в гордуму Кургана будет Татьяна Кравец, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 47». Об этом 21 февраля сообщается на сайте реготделения партии.

По данным «ЕР», именно г-жа Кравец выиграла экстренные праймериз, которые прошли в минувшую субботу.

Выборы пройдут 24 апреля. Жители города выберут депутата, который получит мандат ушедшего досрочно Романа Сергеечева.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что в гордуме Кургана сейчас не хватает трёх депутатов. Изначально власти намерены были провести выборы всех троих в сентябре. Но особенности законодательства не позволили это сделать – выборы депутата по 5 округу нужно было провести раньше.

В гордуме Кургана много сотрудников образовательных учреждений. В том числе Людмила Алешкова, Надежда Романова, Любовь Силантьева, Татьяна Фёдорова.

Курган, Наталья Ефремова

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