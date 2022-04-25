В Кургане проголосовали около 800 избирателей из 19,5 тысяч

В думе Кургана появится новый депутат – на довыборах 24 апреля большинство голосов набрала представитель «Единой России» Татьяна Кравец. Теперь именно она будет представлять одномандатный округ номер 5 в городской думе. Г-жа Кравец занимает пост замдиректора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 47». Это очередной сотрудник школы в думе города.
Согласно данных избиркома Курганской области, всего в минувшее воскресенье в довыборах приняли участие более 800 человек из 19,5 тыс. избирателей на этом округе. Г-жа Кравец набрала 502 голоса. На втором месте Игорь Гатаулин, набравший 135 голосов.
Таким образом Кравец получит мандат Романа Сергеечева, досрочно сложившего полномочия.
Масштабный исход депутатов из думы Кургана случился в 2021 году. Осенью 2022 года жителям столицы Зауралья придётся выбрать ещё двух депутатов.
Курган, Наталья Ефремова
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