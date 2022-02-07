Одного из трёх новых депутатов гордумы жители Кургана выберут уже весной

Довыборы в Гордуму Кургана по 5 одномандатному округу, который представлял ушедший Роман Сергеечев, всё-таки пройдут в апреле 2022 года. Законодательство не позволило провести довыборы по всем трём одномандатным округам в одно время – в единый день голосования в сентябре. Потому что с смомента сложения полномочий г-ном Сергеечевым пройдёт более года. Поэтому одного депутата жители Кургана выберут весной, ещё двоих – осенью 2022 года. Об этом агентству «Новый День» сообщили в городской думе.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», в Кургане стартуют праймериз по выбору кандидата, который представит партию на довыборах в апреле.

Приём заявлений на участие в предварительном голосовании проходит до 16 февраля 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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