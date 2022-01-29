Замену ушедшим из Гордумы Кургана депутатам найдут в сентябре

В Кургане в 2022 году пройдут довыборы в городскую думу. Об этом сообщил руководитель исполкома курганского регионального отделения «Единой России» Родион Вяткин.

Это связано с тем, что несколько депутатов-единороссов в гордуме сдали мандаты.

Действующий созыв избран в 2019 году. Мандаты получили 17 единороссов, всего же в думе 26 депутатов.

«Непросто складывается судьба фракции в думе города Кургана, ряд членов фракции сложили свои полномочия и в текущем году будут новые выборы, городская организация к ним уже готовится», – отметил г-н Вяткин, которого цитируют в пресс-службе реготделения «ЕР».

По разным причинам думу Кургана покинули несколько депутатов в 2021 году. Точкой отсчёта стало избрание нового главы города Елены Ситниковой.

Довыборы в Гордуму Кургана, согласно информации Избиркома, должны состояться 11 сентября 2022 года. Вакантными будут 3 мандата – по округу номер 1, номер 5 и округу номер 6. Ранее одномандатниками на этих территориях были Роман Сергеечев, Сергей Руденко и Сергей Бардин.

Курган, Наталя Ефремова

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