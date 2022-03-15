В допвыборах в гордуму Кургана примут участие пять человек

В Кургане закончилась регистрация кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в гордуму по пятому одномандатному округу.

Как сообщают в избиркоме, всего в выборах примут участие 5человек. Это Татьяна Краевец (выдвинута партией «Единая Россия»), Роман Кайгородов («Справедливая Россия»), Евгений Рыбин («Новые люди»), Татьяна Липатова (ЛДПР) и Игорь Гатаулин (КПРФ).

Напомним, дополнительные выборы депутата городской думы Кургана седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состоятся 24 апреля 2022 года. Жители города выберут депутата, который получит мандат ушедшего досрочно Романа Сергеечева.

Курган, Ольга Федорова

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