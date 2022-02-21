Курганцев разозлило заявление властей о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Жители Курганской области крайне негативно отреагировали на заявление регионального правительства о том, что Зауралье готово принять беженцев из ДНР и ЛНР.

Люди пишут гневные комментарии в социальных сетях, самые приличные из них сводятся к тому, что в первую очередь чиновникам стоит оказать помощь самим курганцам.

«Жителям Кургана уже самим впору бежать из города как беженцам, а они ещё кого-то собрались здесь размещать. Как какие лекарства давать бесплатно, у них нет денег в бюджете, взять хотя бы историю с пикетами из-за мониторинга глюкозы, а как беженцы, так есть деньги», – написала в группе «Типичный Курган» в ВКонтакте Natalya Natalya.

«Детей из дома малютки – выгнать. Пациентов из ОКВД – выгнать. Поликлиники – отдать под ковидарии. Беженцев? Всех к нам!», – продолжает мысль Катя Семилетова.

«Не надо нам их, пусть в Москву везут», – советует Ольга Шипарева.

Некоторые пользователи, впрочем, сомневаются, что беженцы из ДНР и ЛНР захотят эвакуироваться в дотационную Курганскую область.

Напомним, 19 февраля региональное правительство оповестило министерство по делам ГО и ЧС о своей готовности принять беженцев. Населению чиновники сообщили о своем решении только сегодня, 21 февраля.

Курган, Ольга Федорова

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