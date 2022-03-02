Кандидаты на довыборах в гордуму Кургана начали сдавать документы в избирком

В Кургане появились первые кандидаты на довыборы в гордуму. В окружную избирательную комиссию № 5 поступили документы от двух человек.

Это Игорь Гатаулин от курганского городского отделения КПРФ и Татьяна Липатова от регионального отделения ЛДПР.

Представленные документы от избирательных партий приняты избирательной комиссией. В настоящее время ведутся проверочные мероприятия по сведениям, представленным кандидатами.

Напомним, выборы состоятся 24 апреля. Жители города выберут депутата, который получит мандат ушедшего досрочно Романа Сергеечева.

Выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 4 марта 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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