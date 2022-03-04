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Пятница, 4 марта 2022, 18:52 мск

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Бюджет Курганской области на 2022 год будет пересмотрен

Расходы бюджета Курганской области на 2022 год будут пересмотрены. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков.

Как сообщает пресс-служба правительства, корректировки внесут по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, финансируемые регионом за счет собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений.

«Бюджет на 2022 год формировался в других экономических условиях, с учетом имеющихся на конец 2021 года планов и прогнозов по развитию экономики и росту собственных доходов, которые складываются из ряда показателей, – прокомментировал заместитель губернатора Константин Ермаков. – Сейчас прогнозировать их выполнение в прежних объемах довольно сложно. Главная задача – обеспечить социальную защищенность жителей региона, бесперебойное функционирование инфраструктуры».

Курган, Ольга Федорова

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