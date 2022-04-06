Губернатор Шумков рассказал, на что готов тратить бюджетные деньги

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ещё раз подтвердил, что бюджет региона корректируется в связи с экономическим кризисом и непростой внешнеполитической ситуацией. В эфире радио ГТРК Курган 6 апреля 2022 года он заявил, что прогнозы на второе полугодие по бюджетным поступлениям неясны.

Глава региона отметил, что в первую очередь сохраняются обязательные расходы – зарплаты бюджетников, закупка питания для социальных учреждений, закупка лекарств и расходных материалов для больниц.

«Когда вам говорят, что будет не очень ясный бюджетный период второго полугодия, вы должны понимать, что основные процессы жизнеобеспечения – выплата зарплаты, социальных пособий, коммунальные платежи, налоги – никто остановить не может. Доходная часть, возможно, упадёт, а расходная ещё и вырастет, потому что сейчас идёт рост цен (а ведь государство тоже закупает стройматериалы, продукты питания для детских садов и школ, в больницы закупаем препараты). И ваша задача – принимать решение. Не занимаясь популизмом, оставляя те расходы, которые вы считаете, что вы обязаны вытянуть. Стараемся пока не отказываться ни одной значимой стройки и ремонта», – заключил губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

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