На месте интерната для сирот в Кургане построят жилой комплекс

Мэрия Кургана выбрала застройщика для проекта комплексного развития территории на ул. Карбышева, 52, где находится здание школы-интерната для детей-сирот.
Победителем аукциона на право заключения договора КРТ стало ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания 1» (владельцы Евгений Соснин и его компания «Кургансельстрой»).
Теперь застройщик должен подготовить и представить в администрацию Кургана документацию по планировке территории.
Предполагается, что в рамках КРТ появятся многоквартирные дома, детские игровые, спортивные и хозяйственные площадки, автостоянки, зеленые площадки для отдыха граждан, архитектурные формы и т.д.
Согласно документации, начальная стоимость ежегодной арендной платы за территорию комплексного развития составляет 10 млн рублей, срок аренды – 5 лет.
Курган, Ольга Федорова
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