Власти Кургана снесли фигуру Ленина для будущей застройки

Власти Кургана снесли памятник Ленину у заброшенного здания по адресу Карбышева,52. Он, по версии чиновников, был слишком старым и не подлежал реконструкции. На месте памятника и самого заброшенного здания будет реновация – в аренду землю уже передали, скоро территорию застроят. Внимание к сносу памятника привлекли 17 августа два депутата городской думы Максим Пивоваров и Яков Сидоров. Ранее они оба состояли в партии КПРФ. При этом о сносе монумента ничего не знает глава курганского обкома Виктор Зырянов.

«Скульптура Ленина была установлена ещё в 1960 году самостоятельно ранее располагавшимся здесь учебным заведением. В реестре памятников она не значится, статус объекта культурного наследия у нее не установлен. В реестре объектов муниципальной собственности Кургана данной малой архитектурной формы также нет. За годы своей эксплуатации МАФ сильно разрушилась, поскольку была выполнена из бетона, не подлежала транспортировке и восстановлению. В связи с этим она была демонтирована», – сообщили изданию 45.ру в мэрии Кургана.

Чиновники заявили, что коммунисты не обращались к ним по поводу судьбы монумента Владимира Ильича.

По словам г-на Зырянова, коммунисты приводили в порядок памятник и территорию вокруг него. Однако он оказался не в курсе сноса монумента. «Мне нужно уточнить информацию, пока не могу ничего сказать», – пояснил член КПРФ в беседе с агентством «Новый День».

Курган, Наталья Ефремова

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