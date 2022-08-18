Глава курганских коммунистов обещал найти и забрать демонтированный памятник Ленину

Курганские коммунисты намерены забрать демонтированную с Карбышева,52 фигуру Ленина. Речь идёт о скульптуре, которая была установлена на территории у заброшенного здания школы-интернат и на днях пропала с постамента. Как сообщил в беседе с агентством «Новый День» первый секретарь обкома Виктор Зырянов, фигура Ленина не уничтожена, по имеющейся у него информации, она находится у застройщика.

Напомним, участок земли, где был установлен памятник, отдали под комплексное развитие территории. Застройщик снесёт заброшенную школу-интернат и построит жилые дома.

«В отношении памятника администрация Кургана никакого решения не принимала. Памятник не снесли, он аккуратно демонтирован. Наши товарищи туда выезжали. Если его бы его уронили, то он наверняка бы раскололся, потому что он гипсовый. Есть информация, что поторопился и увёз этот памятник к себе на хозяйственную территорию тот субъект, который берёт эту землю для дальнейшего использования. Мы с администрацией решаем вопрос, чтобы памятник передали нам»,– сказал г-н Зырянов.

Он подчеркнул, что разногласий с муниципальными чиновниками у партийцев нет. А заявления о том, что памятник снесли без предупреждения, являются попыткой спровоцировать конфликт между мэрией и КПРФ. Напомним, такие заявления сделали два бывших коммуниста – Яков Сидоров и Максим Пивоваров. Именно они привлекли внимание общественности к отсутствию монумента на постаменте.

Слова Виктора Зырянова о сохранности памятника не соотносятся с заявлением пресс-службы мэрии о том, что «МАФ (так там называют памятник Ленину – прим.ред.) сильно разрушилась, поскольку была выполнена из бетона, не подлежала транспортировке и восстановлению». Если монумент не подлежал транспортировке, следовательно, увезти его застройщик не мог.

Объяснить это заявление муниципальных чиновников Виктор Зырянов не смог. Он предположил, что комментарий, предоставленный пресс-службой, является недостоверной информацией. «Памятник был в нормальном состоянии»,– отметил коммунист.

Вчера вечером городские власти заявили, что «скульптура Ленина в реестре памятников не значится, статус объекта культурного наследия у неё не установлен. В реестре объектов муниципальной собственности Кургана данной малой архитектурной формы также нет».

Коммунист Зырянов в беседе с агентством уточнил, что формально памятник действительно не стоял на балансе администрации города. Но и у коммунистов нет на него юридических прав. «Памятник стоял на территории, принадлежащей городу, значит, формально его владельцем являлась городская администрация. У нас чисто моральное право на этот памятник»,– добавил собеседник.

По словам Виктора Зырянова, когда памятник передадут коммунистам (если это вообще произойдёт – прим.ред), партия будет решать, куда его можно установить. Первый секретарь обкома не исключил, что партийцы посоветуются с горожанами. Один из вариантов – установка на территории Курганского машзавода имени Ленина.

Руководитель обкома также опроверг слова пресс-службы мэрии Кургана о том, что КПРФ не интересовалась состоянием монумента Владимиру Ленину. «Мы ежегодно приводили памятник и территорию вокруг него в порядок»,– ещё раз повторил г-н Зырянов.

Курган, Наталья Ефремова

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