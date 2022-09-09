Курганские коммунисты определились с местом установки демонтированного памятника Ленину

Коммунисты Зауралья решили, где будет установлена фигура Ленина, которую демонтировали с территории у дома Карбышева, 52. Это будет офис курганского обкома КПРФ на улице Коли Мяготина в Кургане. Об этом в беседе с агентством «Новый День» сообщил первый секретарь курганского областного отделения партии Виктор Зырянов.

Он уточнил, что демонтированный с Карбышева памятник Владимиру Ильичу всё ещё находится на реставрации. Когда он будет восстановлен, его установят на место бюста рядом с обкомом. А сам бюст отправится к коммунистам в один из районов Курганской области.

«Думаю, после выборов мы будем этим заниматься», – сказал г-н Зырянов. Речь идёт о едином дне голосования 11 сентября 2022 года.

В августе стало известно, что застройщик демонтировал и увёз памятник Ленину с территории у бывшего дома-интерната на Карбышева, 52. После этого власти Кургана сообщили, что монумент не подлежал восстановлению и транспортировке. Однако в КПРФ заявили, что восстановить его можно. Партийцы забрали фигуру себе.

Курган, Наталья Ефремова

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