Коммунисты забрали к себе снесенного в Кургане Ленина

Курганские коммунисты забрали себе демонтированную властями фигуру Владимира Ленина. Об этом «Новому Дню» сообщил первый секретарь обкома Виктор Зырянов. Члены КПРФ перевезли памятник от застройщика (ранее в мэрии Кургана говорили, что он не подлежит транспортировке и восстановлению) и уже приступили к реставрации.

«Памятник почти не требует никаких серьезных работ», – уверяет Зырянов. По его словам, коммунисты уже подобрали место, куда установят малую архитектурную форму. Сообщить, где появится обновленный Ленин, Виктор Зырянов пообещал через неделю. «Пока это секрет», – резюмировал он.

Напомним, участок земли на Карбышева, 52 в Кургане, где был установлен памятник, отдали под комплексное развитие территории. Застройщик снесет заброшенную школу-интернат и построит жилые дома.

Курган, Ольга Федорова

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