В Кургане появились первые кандидаты на довыборах в гордуму

В Кургане зарегистрированы первые кандидаты на дополнительных выборах депутатов городской думы по пятому одномандатному округу. Ими стали Татьяна Липатова (выдвинута ЛДПР) и Игорь Гатаулин (КПРФ).

Как сообщили в горизбиркоме, кроме этого комиссия рассмотрела вопрос о регистрации Романа Кайгородова, который также выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах.

Всего в окружную избирательную комиссию №5 поступили заявления от пяти кандидатов на участие в допвыборах – Татьяны Липатовой (ЛДПР), Татьяны Кравец (Единая Россия), Игоря Гатаулина (КПРФ), Евгения Рыбина (Новые люди) и Романа Кайгородова (Справедливая Россия – Патриоты – За правду).

Напомним, выборы состоятся 24 апреля. Жители города выберут депутата, который получит мандат ушедшего досрочно Романа Сергеечева.

Курган, Ольга Федорова

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