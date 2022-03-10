Губернатор Шумков выразил соболезнования семье одного из погибших на Украине курганцев

Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким жителя Курганской области Сабита Сакаева, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине.



«Сегодня Курганская область простилась с Сабитом Маратовичем Сакаевым. Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы. Он с детства мечтал стать военным. Он воспитан на подвигах дедов и прадедов, которые так же, не щадя своих жизней, сражались с нацизмом. Он не мог поступить иначе. Именно такие люди, как Сабит, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, – элита нашего государства. За героизм и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Сабит Сакаев награжден орденом Мужества. Посмертно. Соболезнуем родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Вместе с вами скорбит вся Курганская область, вся наша страна. Светлая память тебе, Сабит Маратович Сакаев. Достойный сын курганской земли. Светлая память всем русским войнам, которые погибли за Родину», – сказал Вадим Шумков.



Губернатор поручил органам социальной защиты совместно с главами и военкомом вне зависимости от выплат семьям погибших уточнять имеющиеся проблемы для оказания необходимой прямой поддержки.

Курган, Ольга Федорова

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