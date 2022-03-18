В районах Курганской области снова прощаются с погибшими на Украине бойцами

В Шумихинском округе простились с погибшим во время спецоперации на Украине младшим сержантом Алексеем Осалихиным. Церемония прошла 16 марта 2022 года. Об этом сообщает официальный паблик округа «Вконтакте».

«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей награжден Орденом Мужества. Больно, когда уходят из жизни молодые ребята. Ребята, которые могли бы ещё очень много принести доброго, хорошего, полезного для семьи, для родных и близких, для общества. Своими делами Алексей Сергеевич заслужил светлую память, которая не угаснет в сердцах его близких, родных, товарищей и знакомых», – говорится в тексте соболезнования.

Ранее агентство «Новый День» сообщало о погибших во время спецоперации Илье Пилюгине, Сабите Сакаеве.

Также 16 марта Белозерская районная газета «Боевое слово» сообщала о гибели на Украине выпускника Светлодольской средней школы Тарханова Александра.

Шумихинский округ, Наталья Ефремова

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