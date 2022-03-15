В спецоперации на Украине погиб еще один курганский военный

Еще один курганский военный – офицер Илья Пилюгин – погиб в ходе спецоперации на Украине, – сообщает Белозерская газета «Боевое слово».

Илья Пилюгин родился 7 мая 1995 года в деревне Юрково Белозерского района. Закончил Юрковскую начальную школу и с 2006 года стал учеником Светлодольской средней школы. В 2013 году Илья поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова и закончил его на отлично.

Офицер погиб 2 марта.

«Болью в сердце каждого жителя нашего района отозвалось трагическое известие о том, что в ходе военной спецоперации погиб наш земляк Илья Вадимович Пилюгин. Спи спокойно, земляк! Вечная память Герою!», – пишет районная газета.

Фото – страница Белозерской газеты «Боевое слово» в ВКонтакте

Тюмень, Ольга Федорова

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