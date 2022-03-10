В Кургане очередное отключение холодной воды, жителей просят сделать запас

В пятницу, 11 марта, без холодного водоснабжения останутся два десятка жилых домов в Кургане. По информации АО «Водный союз», водоснабжение будет ограничено с 10 до 22 часов. Причина – врезка водопровода диаметром 160 мм по адресу ул. Достоевского, 78. В мэрии Кургана просят потребителей сделать необходимый запас воды. Это касается жителей домов по адресам:

– ул. Репина 34, 36, 40

– ул. Котовского 87, 88, 92 (Горгаз)

– ул. Достоевского 57, 59, 61, 63, 65, 70, 72, 70А, 72А, 74, 76, 76А, 78

– ул. Макаренко 96, 95, 96к.1

– ул. Герцена 123

– ул. Фрунзе 104.

Напомним, сегодня из-за аварии без холодной воды остались два поселка в Кургане.

Курган, Ольга Федорова

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