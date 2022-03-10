Губернатор Шумков предложил правительству России использовать налоговые ножницы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков направил в федеральное правительство предложение по регулированию цен в сегодняшней кризисной ситуации.

Глава региона отметил, что жесткое прямое регулирование цен необходимо по линейке товаров, которые ежедневно потребляют люди с невысоким достатком, и по лекарствам из списка жизненно необходимых.

«Если потребуется, то можно и нужно вводить отдельные формы финансовой и налоговой поддержки по производителям таких товаров, во избежание дефицита и сохранения экономически необходимости их производства», – написал Шумков на своей странице в ВКонтакте.

В группу товаров, цены на которые регулировать не надо, губернатор внес импортную либо имеющую валютную составляющую продукцию. Шумков допускает рост стоимости в отношении таких товаров на сумму курсовой разницы.

Параллельно он призывает наращивать их замещение, в том числе из стран, не вводящих санкции и не связанных с резкими валютными колебаниями, – снимая либо снижая таможенное регулирование, чтобы нарастить предложение и убрать условия для спекуляций.



Что касается всех остальных товаров, производимых из отечественного сырья, то рост цен на них Шумков предлагает регулировать «налоговыми ножницами».

«Любое резкое повышение стоимости должно приводить к увеличению размера одного из взимаемых налогов, быстро изымая тем самым завышенную маржу обратно в бюджет, – написал губернатор. – Специальные финансовые институты способные разработать такую систему есть и при правительстве, и при ФНС. Это позволит сделать спекулятивную гонку цен бессмысленной, а также сформировать допдоходы для дополнительной защиты слабозащищенных категорий населения».

По мнению Вадима Шумкова, в первую очередь «налоговые ножницы» пригодились бы в борьбе с ростом цен на стройматериалы.

«Если по металлу в качестве обоснования роста его стоимости приводились хоть какие-то более-менее доводы вроде скачков на мировых биржах и т.д., то деревянные стройматериалы на внутреннем рынке подорожали весьма странным образом почти вдвое, при том, что ни одна составляющая их себестоимости (аренда лесного фонда, налоги, зарплаты, транспортные издержки и иные отчисления) не выросли», – рассуждает губернатор.

Он называет «налоговые ножницы» основным, наиболее разумным вариантом регулирования цен. «Можно ли при этом использовать существующие виды налоговых платежей либо вводить новые, равно как и по эффективности такого механизма, должны решать специалисты вышеуказанных институтов. Свои предложения коллегам мы направили», – резюмирует глава региона.

Курган, Ольга Федорова

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