Курганские чиновники изменят проектно-сметную документацию на социальные объекты из-за санкций

В правительстве Курганской области пообещали, что строительство социальных объектов в регионе будет продолжено несмотря на санкции. Новый заместитель губернатора Константин Малышев по поручению главы региона Вадима Шумкова должен обеспечить внесение изменений в проектно-сметную документацию – импортные составляющие заменят на продукцию отечественных производителей. Об этом вечером 10 марта сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Меры поддержки бизнеса и граждан обсуждались на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности.

По версии правительства Курганской области, строительная сфера обеспечит рабочие места для жителей региона. «Константин Малышев отметил – только на строительстве школы в Заозёрном подрядчик в летний сезон планирует создать до 300 новых рабочих мест», – утоняют в пресс-службе правительства области. В целом же перед правительство региона стоит задача сохранения занятости населения.

В правительстве подчёркивают: действующие региональные меры поддержки бизнеса и аграриев останутся. В том числе и льготные микрозаймы под 0,1% годовых, субсидии на приобретение оборудования по договору лизинга, предоставление готовых площадок под производства в индустриальных парках.

На заседании также обсудили рост цен. Как отметили в региональном правительстве, «рычаги регулирования находятся в полномочиях федерального правительства». Поэтому региональные чиновники совместно с УФАС по Курганской области лишь проводят мониторинг. В управлении действует горячая линия по вопросам изменения цен товаров и их наличия: (3522) 46-39-55, время работы с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

Чуть ранее о повышении цен высказался и сам Вадим Шумков, который отметил неактуальность действующей системы регулирования цен и предложил федеральным ведомствам ввести «налоговые ножницы».

Курган, Наталья Ефремова

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