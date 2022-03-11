Губернатор Шумков рассказал о «глистогонном» эффекте санкций

Губернатор Курганской области Вадим Шумков первый свой пост в своем телеграм-канале посвятил представителям российской элиты, покинувшим свою страну после начала спецоперации на Украине. Он назвал это банкротством полуколониальной химеры «либеральных ценностей» в исполнении «элиток и звездулек».

Пост глава региона сопроводил говорящими хештегами: #ГлистогонныйЭффектСанкций и #ИмпортозамещениеЭлиток

«Говорили вчера с одним товарищем. Он с лёгким изумлением перечислял, сколько «светлоликих» внезапно и быстро покинуло пределы нашей родины за последние две недели. Получилось достаточно много. Руководители и собственники компаний, представители корпораций, шуты, клоуны, певцы, самоназначенные псевдоинтеллектуалы и иные представители самопровозглашенных «элиток», претендовавших на монополию «мнения и бытия». Единственным смыслом многих из них стало обогащение за счёт страны и народа, при этом глубоко презирая страну и народ, – написал Шумков. – И какое качественное отличие с событиями столетней давности в нашей же стране!!! Тогда лучшие умы страны, ее генофонд, военные, учёные, литераторы насильно высылались, уезжали лишь под прямой угрозой жизни. Многие из них осознанно шли на погибель либо заканчивали самоубийством, не представляя свою жизнь вне России. При том, что шла Гражданская война, а страна подверглась жесточайшему социально-политическому эксперименту. А сейчас те, кто сложил своё жалкое существование и благополучие, в том числе за счёт обворовывания страны и ее народа, нередко глумясь над ними же, незамедлительно бросили их под первым же предлогом, едва жареным даже запахнуть не успело. Это все, что нужно знать о банкротстве навязанной за 30 лет чуждой нашему народу полуколониальной химеры «либеральных ценностей» в исполнении самопровозглашенных «элиток и звездулек»».

По словам губернатора, настоящая элита страны – это военные, защищающие ее интересы; учёные, создающие ее перспективы; медики, спасающие жизни. То есть люди, своими руками, своим умом и своим трудом развивающие свою страну. «Прочие – от лукавого», – заканчивает пост Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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