Губернатор Шумков объяснил свои посты в новом телеграм-канале

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, зачем пишет так много постов о геополитике и финансовой политике РФ. По его словам, он давно интересуется этими темами, и кроме того, он, как и многие его коллеги-губернаторы, является «здраво мыслящими и патриотически рассуждающим».

Своё объяснение глава региона опубликовал в новом телеграм-канале 14 марта 2022 года. По его словам, один из его знакомых задал ему вопрос о том, почему он вдруг начал комментировать вопросы геополитики. Отметим, такой вопрос задал не только знакомый губернатора, но и многие жители Курганской области в соцсетях.

«Товарищ с юга интересуется, что это вдруг я начал комментировать вопросы политики). Дорогой друг… Во-первых, несмотря на определённую менеджеризацию и технократизацию губернаторской должности, большинство российских губернаторов по-прежнему являются людьми здраво мыслящими и патриотически рассуждающими одновременно. Да-да, такое возможно). Во-вторых, в своих аккаунтах подобные вопросы и темы я обсуждать и не переставал. Причём вне какой-либо конъюнктуры. Так, в одном из давних ВК-шных постов отмечал, что если в предыдущие 15 лет нашей стране, путём огромных усилий, удалось вернуть военный и политический суверенитет, то финансовый и экономический суверенитеты вернуть еще только предстоит», – написал Вадим Шумков.

Далее он опубликовал несколько постов, в которых развивает эту мысль. Посты он подкрепил хэштегами: «Слава Ухани» и «Ваша любящая Орда».

Отметим, телеграм-канал г-н Шумков создал 11 марта. Именно в этот день стало известно, что компания Meta разрешила в своих соцсетях призывы к насилию над русскими. Тогда Роскомнадзор заявил о блокировке «Инстаграм» и «Фэйсбук».

Первый же пост губернатора Шумкова про «глистогонный эффект санкций» стал очень резонансным. За несколько дней г-н Шумков опубликовал несколько постов, посвящённых США, Центробанку и геополитике. И ни одного про текущую ситуацию в регионе. Это вызывает вопросы у жителей Курганской области, которые недоумевают в соцсетях, почему глава региона не хочет обратить внимание на текущие вопросы субъекта, который возглавляет.

Курган, Наталья Ефремова

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