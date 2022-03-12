Губернатор Шумков призвал Россию и КНР создать трибунал для суда над авторами ковида

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил России совместно с Китаем создать «Восточный трибунал» для суда над теми, кто создал и распространил коронавирус. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сейчас, когда многие наконец-то начинают «прозревать» в части истинного происхождения коронавируса, а также ещё пары-тройки «внезапно» посетивших в последние 15 лет человечество «пандемий», пора бы и посчитаться, – написал Вадим Шумков. – С учётом того, что кроме заработавшей на этом «биг фармы» в биолабораториях «поучаствовало» и американское правительство, адрес для выставления счетов абсолютно понятен. ООН слаб, ВОЗ продажен, Гаага предвзята. Самое время создавать свой с КНР и ещё рядом пострадавших государств Восточный трибунал для обращения туда всех людей и стран, потерявших миллионы своих родных и граждан, а также потративших триллионы у.е. на борьбу с этой химеричной гадостью».

По словам губернатора, это будут ассиметричные «русские санкции». «Вот тогда и посчитаемся, кто кому сколько должен», – заканчивает пост глава Курганской области и сопровождает его хештегом #ОдинУдарПоЛицуБиллаГейтсаСнижаетВероятностьНовыхПандемийВдвое.

Курган, Ольга Федорова

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