Губернатор Шумков предложил снять про Центробанк заунывный сериал

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал прогноз Центробанка про рост инфляции. В своем телеграм-канале губернатор опубликовал результаты макроэкономического опрос ЦБ, согласно которому в 2022 году спад ВВП в России составит 8%, а инфляция – 20%.

«Отличный план, – написал губернатор Шумков. – Ну а зачем нам, собственно, ещё и санкции с таким-то «прогнозером». Можно уже снимать заунывный сериал про эту лавку под условным названием «Рождённые проигрывать». Осталось только дождаться, когда она перестанет публиковать регулярные некрологи, а также исполнять отпевания и панихиды отечественной экономике и начнёт работать на ее развитие. Для этого нужен не «независимый ЦБ» как явный признак нашей финансово-денежной несуверенности, а полноценный Госбанк с обеспечением выдачи кредитов мах под 2-3% годовых под все инвестпроекты в реальном секторе, где создаются рабочие места, а также единые для него, Минфина, Минэка и регионов ежегодные показатели эффективности: количество вновь созданных рабочих мест; рост ВВП и ИПП; рост среднедушевого дохода. Тогда и договоримся».

Напомним, сегодня Вадим Шумков завел аккаунт в телеграме. Первый пост он посвятил представителям российской элиты, покинувшим свою страну после начала спецоперации на Украине. Он назвал это банкротством полуколониальной химеры «либеральных ценностей» в исполнении «элиток и звездулек».



Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»