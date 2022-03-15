Челябинский подрядчик обманул мэрию Шадринска

Мэрия Шадринска отказалась заключать муниципальный контракт с фирмой, выигравшей конкурс на проведение работ по рекультивации мусорного полигона. Челябинская строительная компания «АНН» собиралась получить 151,2 млн рублей, однако чиновники заявили, что будущий подрядчик обманул их.

Заявляясь на конкурс, коммерсанты представили договоры субподряда, подтверждающие у компании наличие опыта работ по ликвидации свалок в Челябинске. Но факт проведения работ в действительности не был подтвержден. Поэтому заказчик принял решение отказаться от заключения контракта с победителем.

Шадринск, Ольга Федорова

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