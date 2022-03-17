В феврале в Курганской области продолжался рост инфляции

Уровень инфляции в Курганской области в феврале 2022 года составил 10,5% (в годовом выражении). Такие данные опубликованы на сайте Банка России. По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год почти на 10,9%. Больше всего подорожал сахар – на 19,43%.

Напомним, в январе 2022 года годовая инфляция в Курганской области составляла 10,3%, в декабре 2021 года – 9,01%.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»