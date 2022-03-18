СК возбудил уголовное дело из-за падения на детей глыбы льда в Кургане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на школьников в Кургане. Дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, 15 марта с кровли многоквартирного дома №2 по ул. Краснодонская сошли ледяные массы. Пострадали двое мальчиков, одному из них ледышка пробила голову, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

«Установлено, что обрушение наледи с крыши произошло вследствие ненадлежащего содержания указанного дома управляющей организацией ООО «УК «Жилищник»», – сообщили в СУ СКР по курганской области.

В администрации Кургана заявили, что дети «ради забавы» раскачивали водосточную трубу, что и привело к трагедии. Однако по видео, попавшем в распоряжение телеканала «Область 45», невозможно точно определить, что делают мальчики.

Курган, Ольга Федорова

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