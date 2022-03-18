В Курганской области отменяют масочный режим

В Курганской области с 22 марта отменяется масочный режим. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Вадим Шумков.

«Обсудили на очередном штабе противоэпидемические меры, специалисты от медицины и Роспотребнадзора высказались за поэтапное снятие ограничений, – написал глава региона. – Надеемся, снижение заболеваемости позволит именно так и сделать. Поручил дополнительно сверить ситуацию с регистрацией заболеваемости в понедельник – и во вторник отменить масочный режим».

За последние сутки в Курганской области было выявлено 269 новых случаев COVID-19.

Курган, Ольга Федорова

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