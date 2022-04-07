Жители Тюмени через суд требуют у властей отменить масочный режим

Жители Тюмени обратились в суд с требованием к правительству отменить масочный режим в регионе. Первое заседание назначено на 18 апреля 2022 года. Об этом сообщает издание «72.ру».

«Все мы имеем необходимость находиться в местах массового пребывания людей, являемся потребителями услуг. Считаем, что оспариваемыми положениями постановления правительства № 120-п нарушены наши гражданские права: без масок нас не впускают в магазины, торговые центры, в общественный транспорт и в вышеперечисленные организации и учреждения на территории Тюменской области. Это притом что мы являемся здоровыми людьми и не страдаем каким-либо заболеванием, в том числе коронавирусом», – цитируют журналисты тезисы иска.

В объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что на 18 апреля назначена подготовка к судебному разбирательству по административному иску к правительству Тюменской области о признании недействующими постановления № 120 в части обязанности использования индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Коллективный иск включает подписи 22 истцов.

Масочный режим отменили в соседней Курганской области. Однако почти сразу после отмены пресс-служба губернатора выступила с неоднозначным заявлением, сообщив, что за отсутствие масок у посетителей больше не будут штрафовать предпринимателей, но жители маски носить всё ещё обязаны.

Тюмень, Наталья Ефремова

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