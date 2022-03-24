Инфляция в Кургане растет быстрее, чем в УрФО и в России

Годовая инфляция в Курганской области в феврале 2022 года ускорилась до 10,50% после 10,31% в январе. Это выше, чем по УрФО (7,10%) и по России в целом (9,15%). Ускорение инфляции в регионе было связано с уменьшением предложения, увеличением издержек производителей и ростом спроса на отдельные товары. Дополнительное влияние на ускорение роста цен оказал эффект низкой сравнительной базы прошлого года в сегменте услуг, – сообщает Банк России.

При этом инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 10,89% в феврале после 10,28% в январе.

На фоне сохранения роста издержек производителей продолжилось ускорение годового прироста цен на молочную продукцию. Так, региональные производители отмечали, что подорожание зерна, используемого в производстве кормов, привело к увеличению стоимости сырья (сырого молока) для производства. Кроме того, увеличение стоимости ветеринарных препаратов и упаковки оказывало дополнительное влияние на ускорение прироста цен молочной продукции.

Выросшие ранее затраты производителей на ингредиенты, упаковочный материал и транспортные услуги стали причиной ускорения годового роста цен на кондитерские изделия.

В конце февраля – начале марта увеличился годовой темп прироста цен на сахар, что во многом связано с повышенным спросом, превышающим возможности по наращиванию поставок в розничную торговлю.

Кроме того, по оперативным данным Росстата, в конце февраля – начале марта отмечался рост цен на некоторые импортные фрукты, в частности, на бананы. Влияние на рост цен оказали ослабление рубля и рост рисков перебоев в поставках, обусловленных введением новых санкций.

Что касается непродовольственных товаров, то в феврале годовой темп прироста цен в этом сегменте уменьшился до 11,89% с 12,14% в январе.

Эффект высокой сравнительной базы прошлого года обусловил уменьшение годового темпа прироста цен на строительные материалы, в частности, на пиломатериалы. Годом ранее рост цен на них был связан с уменьшением предложения на фоне увеличения экспорта в связи с ростом цен на материалы из дерева на мировом рынке. В текущем году восстановлению предложения на внутреннем рынке способствовали введенные в России экспортные пошлины на древесину.

В условиях увеличения объема поставок на внутренний рынок отмечалось некоторое снижение оптовых цен на моторное топливо, что также оказало сдерживающее влияние на динамику цен.

При этом изменения цен в конце февраля, которые происходили на рынках непродовольственных товаров под влиянием заметного увеличения спроса на фоне усиления санкционного давления, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц.

Вместе с тем, по данным статистического еженедельного наблюдения, в последних числах февраля – начале марта отмечалось ускорение роста цен на отдельные непродовольственные товары с высокой долей импорта. Такая динамика цен связана с ослаблением рубля и повышенным спросом потребителей, ожидающих перебои в поставках. Наиболее существенно эти факторы повлияли на рост стоимости новых легковых автомобилей импортных и отечественных марок, телевизоров, пылесосов и смартфонов.

Курган, Ольга Федорова

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