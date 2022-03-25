ФАС приостановил аукцион на строительство поликлиники Кургана, который выиграл «Курганстальмост»

Антимонопольная служба приостановила процедуру заключения контракта между ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области» и компанией «Курганстальмост». Речь идёт о контракте на строительство поликлиники за 792 млн рублей в Кургане. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что на площадке госзакупок 23 марта был опубликован контракт. Однако уже после публикации новости информация закупки обновилась – появились сведения о приостановке торгов.

Как пишет издание «Правда УрФО», поводом стала жалоба в управление ФАС второго участника аукциона, которого курганская комиссия даже не допустила до участия в торгах. Это пермская фирма «Парма». Там считают решение комиссии о недопуске неправомерным.

По версии членов комиссии, «Парма» не доказала, что соответствует требованиям документации закупки, поскольку ранее выполненный ею контракт не достигает 30% начальной максимальной цены контракта по поликлинике.

Однако в жалобе представители фирмы приводят данные о том, что представили информацию о ранее выполненном аналогичном контракте в Пермском крае на 258,1 млн рублей, что превышает 30% от начальной стоимости курганского договора. Авторы жалобы заявили, что не обнаружили аналогичных документов у второго участника торгов, которому в итоге хотели отдать контракт на строительство поликлиники – ЗАО «Курганстальмост».

Курган, Наталья Ефремова

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